Noch hat der europäische Transfermarkt nicht wirklich Fahrt aufgenommen. Lediglich in England und der Türkei ist das Wechselfenster bereits offen, in Deutschland sind ab dem 1. Juli offiziell Transfers möglich. Dennoch zurren die Clubs längst erste Personalien fest. So auch der VfB Stuttgart. Der Fußball-Bundesligist hat unlängst Abwehrriese Matej Maglica vom FC St. Gallen zurückgeholt, nun ist der nächste Transfer unter Dach und Fach. Nach Informationen unserer Redaktion hat Luan Simnica (19) einen langfristigen Profivertrag unterschrieben. Er wechselt ablösefrei vom 1. FC Köln zum VfB, der allerdings eine Ausbildungsentschädigung entrichten muss.