VfB Stuttgart Transfermarkt: Der VfB will Kölner Nachwuchsstürmer – das ist der Stand beim Deal mit Diehl

Der VfB will Kölner Nachwuchsstürmer – das ist der Stand beim Deal mit Diehl

28 Justin Diehl soll zum VfB Stuttgart wechseln. Foto: IMAGO/Herbert Bucco/IMAGO/Herbert Bucco

Sportdirektor Fabian Wohlgemuth arbeitet bereits unter Hochdruck mit Blick auf die kommende Saison am Kader des VfB Stuttgart. Während man mit einem Kandidaten bereits sehr weit ist, ist in einem anderen Fall Geduld gefragt.











Der VfB Stuttgart hat bereits zwei Neuzugänge für die kommende Saison an der Angel. Mit Yannick Keitel (23) ist man schon sehr weit. Der Breisacher, beim SC Freiburg von Kindesbeinen an ausgebildet, hat den obligatorischen Medizincheck absolviert und wird sich dem Club mit dem Brustring aller Voraussicht nach ab Sommer anschließen. Ein ablösefreier Wechsel. In diese Kategorie soll auch ein weiterer gehören – Stürmer Justin Diehl (19) steht ganz oben auf der Liste des Fußball-Bundesligisten.