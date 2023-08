1 Leonidas Stergiou kommt vom FC St. Gallen – Konstantinos Mavropanos verlässt den VfB in Richtung England. . Foto: IMAGO / Pius Koller/IMAGO / Eibner

Konstantinos Mavropanos zieht es zu West Ham United, er hinterlässt in der Verteidigung eine Lücke. Nun kommt Leonidas Stergiou vom FC St. Gallen – doch ist er ein Ersatz für den griechischen Nationalspieler?









Die Kraft des griechischen Fußballgladiators wird dem VfB Stuttgart künftig fehlen. Konstantinos Mavropanos schließt sich West Ham United an. Mit dem Wechsel erfüllt sich für den 25-Jährigen ein Wunsch, da es ihn wieder nach England zieht. Vom FC Arsenal war er vor drei Jahren zum Bundesligisten gekommen, zunächst auf Leihbasis. Im vergangenen Sommer verpflichtete ihn der VfB für drei Millionen Euro fix – nun erhalten die Stuttgarter 20 Millionen Euro an Ablöse plus Boni.