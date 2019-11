Stuttgart-Sillenbuch Die Angst vor den Mallorca-Parkern geht um

„Generell stinkt mir die ganze Entwicklung wie in Plieningen gewaltig“, sagt der Stuttgarter OB Fritz Kuhn über Urlauber, die ihr Auto in Wohnstraßen abstellen. Das könnte bald auch Anwohnern in Stuttgart-Sillenbuch blühen.