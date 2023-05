1 Es geht nur gemeinsam: Sebastian Hoeneß (vorne) jubelt mit seinem Team. Foto: Baumann

Der Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart ist zwar noch längst nicht am Ziel, allerdings auf einem sehr guten Weg – dafür ist nach Meinung unseres Autors Jochen Klingovsky vor allem der neue Coach verantwortlich.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es ist noch keinen Monat her, da stand der VfB Stuttgart auf dem letzten Platz der Bundesliga – und es drohte der komplette Absturz. Danach? Zeigte sich, wie schnelllebig und unberechenbar der Fußball ist. Schon in einer Woche könnte derselbe VfB Stuttgart so gut wie gerettet und Pokalfinalist sein. Am Ende hätte er dann womöglich sogar eine erfolgreiche Saison gespielt. Zugegeben: Sicher ist das längst noch nicht. Und doch ist unübersehbar, welchen Stimmungswandel es zuletzt gegeben hat. Dank Sebastian Hoeneß.