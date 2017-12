VfB Stuttgart Spielerfrauen verkaufen Mode für den guten Zweck

Von red 07. Dezember 2017 - 15:19 Uhr

Simon Terodde bei der Aufstiegsfeier des VfB Stuttgart mit seiner Frau Laura. Foto: Pressefoto Baumann

Die Profis kämpfen am Freitag gegen Bayer Leverkusen um Bundesliga-Punkte, ihre Partnerinnen und Ehefrauen sammeln zwei Tage später Geld für einen guten Zweck. Wir verraten, was es mit dem „Charity-Mädchenflohmarkt“ beim VfB Stuttgart auf sich hat.

Stuttgart - Den Verantwortlichen und Fans des VfB Stuttgart steht erneut ein ereignisreiches Wochenende bevor: Zunächst empfangen die „Jungs aus Cannstatt“ am Freitagabend (20.30 Uhr) Bayer 04 Leverkusen zum Heimspiel in der Mercedes-Benz Arena (lesen Sie hier alles Wissenswerte zum Spiel) – und nur zwei Tage später laden die Spielerfrauen und Partnerinnen der VfB-Profis zum „Charity-Mädchenflohmarkt“.

Für einen guten Zweck verkaufen Laura Terodde, Wiebke Ginczek, Verena Gentner, Natalie Grahl und Co. viele ihrer Kleidungsstücke; den gesamten Erlös wollen die Damen dem Kinderhospiz in Stuttgart zugute kommen lassen. Bei der adventlichen Charity-Veranstaltung in Bad-Cannstatt wird nicht nur Damenmode veräußert – auch Kinderkleidung, Wohndeko und Accessoires werden den Besuchern zu Preisen ab zwei Euro angeboten.

Erlös geht an Kinderhospiz Stuttgart

Los geht es an diesem Sonntag um 13 Uhr im VfB-Clubrestaurant „1893“ in der Mercedesstraße. Unter dem Hashtag #mädchenflohmarkt0711 kann man sich darüber hinaus in den sozialen Netzwerken an der Aktion beteiligen und darüber austauschen.

In der entsprechenden Facebook-Veranstaltung schreiben die Spielerfrauen des VfB Stuttgart dazu: „Ein Herz für Kinder. Und genau aus diesem Grund laden wir Euch recht herzlich zu unserem Charity-Mädchenflohmarkt ein. Seid dabei und shoppt für einen guten Zweck. Wir freuen uns, Euch mit Kuchen zu versorgen und einen tollen zweiten Advent mit Euch zu verbringen. Verkauft werden Damensachen/Schuhe, Kindersachen, Deko, Accessoires und vieles mehr! Der gesamte Erlös geht an das Kinderhospiz Stuttgart. Lasst uns gemeinsam etwas Gutes tun! Eure VfB Mädels“

Fan-Ecke mit signierten VfB-Artikeln

Geplant ist an diesem Sonntag auch eine VfB-Fanecke mit unterschriebenen Artikeln der Spieler; zudem kredenzen die Spielerfrauen der Roten selbstgebackenen Kuchen und selbstgebackene Plätzchen – gerne werden auch hierfür Spenden entgegengenommen.