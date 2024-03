VfB Stuttgart: Spekulationen und Träume – was Sebastian Hoeneß jetzt erwartet

1 Sebastian Hoeneß fordert volle Konzentration im Endspurt der Saison. Foto: Baumann/Volker Müller

Zehn Gegner hat der VfB Stuttgart noch in dieser Saison der Fußball-Bundesliga – und einen elften? Spekulationen um Wechsel und Träume von der Königsklasse könnten für Unruhe sorgen. Wie der Chefcoach damit umgeht.











Am Freitagabend (20.30 Uhr/Liveticker) hat der VfB Stuttgart den 1. FC Union Berlin zu Gast. Mit dem Heimspiel beginnt der Endspurt – die Stuttgarter wollen in den letzten zehn Saisonspielen noch viel erreichen. Zunächst in der Partie gegen die Gäste aus Berlin. Und dann auch in der Endabrechnung. Da wird schon lange nicht mehr drumherum geredet.