VfB Stuttgart: So sieht die neue Haupttribüne zukünftig aus

6 So sieht die neue Haupttribüne zukünftig aus – klicken Sie sich durch unsere Bilderstrecke. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Der VfB Stuttgart hat sich mit einem 3:0-Sieg gegen den FC Augsburg in die Weihnachtspause verabschiedet. Dabei ließ sich schon ein Eindruck gewinnen, wie die neue Haupttribüne künftig aussehen wird.











Der VfB Stuttgart hat in den vergangenen Monaten etwas geschafft, was ihm nicht viele zugetraut hätten. Nach einer überragenden Vorrunde überwintert er auf Tabellenplatz drei in der Bundesliga. Für einen Fast-Absteiger der Vorsaison eine ordentliche Wandlung. Es gibt wohl kaum eine Handvoll Leute, die dies vergangenen Sommer genau so prognostiziert haben.