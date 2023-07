Mit 23 Feldspielern ist der VfB Stuttgart in die Trainingswoche gestartet. Ein Quartett fehlte. Der Überblick.

Nach ein paar freien Tagen sind die Profis des VfB Stuttgart in die neue Trainingswoche gestartet. 23 Feldspieler und drei Torhüter mischten unter den Augen der 70 Fans im Schlienz-Stadion mit. Ein Quartett fehlte dabei: Verteidiger Konstantinos Mavropanos (Individualtraining zur Belastungssteuerung), Torhüter Fabian Bredlow (Probleme an der Hüftmuskulatur), Maximilian Mittelstädt (Innenbandzerrung) und Josha Vagnoman (Urlaub). Dagegen stieg Mittelfeldspieler Enzo Millot wieder ins Training ein, der zuletzt kürzer getreten hatte.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart Transfermarkt Josha Vagnoman im Blickfeld von Borussia Dortmund Der Transferticker unserer Redaktion bildet alle Entwicklungen, News und Gerüchte auf dem Transfermarkt rund um den VfB Stuttgart ab.

An diesem Donnerstag (10 Uhr) findet die nächste öffentliche Trainingseinheit statt. Am Wochenende stehen dann die nächsten Testspiele auf dem Programm. In Heimstetten bei München treffen die VfB-Profis beim Schauinsland-Reisen-Cup um 16.15 Uhr auf Borussia Mönchengladbach und um 17.30 Uhr auf 1860 München (jeweils 45 Minuten Spielzeit).