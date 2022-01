So lief der Rückrundenauftakt in den vergangenen Jahren

11 Nur selten konnte der VfB Stuttgart zuletzt am 18. Spieltag jubeln. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Am Samstag beginnt für den VfB Stuttgart die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga. Wir zeigen, wie sich die Weiß-Roten zuletzt am 18. Spieltag schlugen.















Stuttgart - Die kurze Weihnachtspause in der Fußball-Bundesliga neigt sich dem Ende – bereits an diesem Wochenende fällt der Startschuss zur Rückrunde der laufenden Saison. Der VfB Stuttgart gastiert am 18. Spieltag beim Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth (Samstag, 15.30 Uhr/Liveticker).

Wirft man einen Blick zurück auf die jüngere Vergangenheit, so fällt die Bilanz der Weiß-Roten in jener 18. Spielrunde nicht sonderlich positiv aus. Von den vergangenen zehn Partien zum Rückrundenauftakt konnten die Schwaben ligaübergreifend lediglich drei erfolgreich gestalten, ein Mal reichte es immerhin zu einem Unentschieden. Ganze sechs Begegnungen gingen derweil verloren.

