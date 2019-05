30 Das aktuellste Mannschaftsbild des VfB Stuttgart (noch mit Ex-Trainer Markus Weinzierl). Bald wird sich das Gesicht der Mannschaft wieder verändern. Foto: Baumann

Vier Verträge von Profis des VfB Stuttgart laufen in diesem Sommer aus. Ein Großteil des in der Kritik stehenden Kaders ist also noch länger an den Fußball-Bundesligisten gebunden. Wir liefern einen Überblick über die einzelnen Laufzeiten.

Stuttgart - Der Ruf nach einem Umbruch beim VfB Stuttgart ist laut, doch das große Kommen und Gehen ist nach dieser Saison nicht zwingend zu erwarten. Denn ein Großteil der Spieler des akut vom Abstieg bedrohten Fußball-Bundesligisten steht noch länger beim VfB unter Vertrag. Nur bei vier Spielern endet der Kontrakt in diesem Sommer. Welche das sind, erfahren Sie in unserer Bildergalerie.

Hitzlsperger: „Es gibt viel zu tun“

„Was den Kader angeht, muss ich bis in den Sommer warten, bis die Transferperiode losgeht. Aber es gibt viel zu tun“, sagte Sportvorstand am Sonntag in der SWR-Sendung „Sport im Dritten“. Neben der Verpflichtung neuer Spieler geht es darum, Spieler aus dem bestehenden Kader abzugeben. Dass die Mannschaft in dieser Form keine Zukunft haben wird, hat diese Saison eindrucksvoll bewiesen – unabhängig davon, wo sie für den VfB endet.