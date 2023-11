VfB Stuttgart: So haben sich die VfB-Nationalspieler international geschlagen

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß musste in den letzten eineinhalb Wochen auf mehrere Akteure verzichten. Für vier von ihnen begann bereits der Kampf um die Tickets zur WM 2026. So haben sie sich geschlagen.

Das nächste Bundesliga-Spiel bestreitet der VfB Stuttgart am 25. November (18.30 Uhr/Liveticker) bei Eintracht Frankfurt. Die Vorbereitung auf das Duell beim Tabellensiebten fand zu weiten Teilen ohne mehrere Nationalspieler statt, die für ihre Nationen international im Einsatz waren. Trainer Sebastian Hoeneß setzte daher auf eine ganze Reihe an Akademiespielern, die während der letzten zehn Tage bei den Profis mittrainieren durften.

Für ein Quartett beginnt sogar schon der Kampf um die Tickets zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Nur ein Nominierter trat die Reise erst gar nicht an, blieb in Stuttgart. Wer gegen wen im Einsatz war haben wir in der Bilderstrecke zusammengetragen. Viel Spaß beim Durchklicken!