„Tanz der Vampire“ startet in Stuttgart neu Es rockt und knallt nach der langen Corona-Pause

„We will open with a splash!“, schärfte Cornelius Baltus, Regisseur von „Tanz der Vampire“, der Cast ein. Und so geschieht es! Mit einer Rock-Explosion meldet sich das Musical am Dienstagabend nach 19-monatiger Corona-Pause in Stuttgart zurück.