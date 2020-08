Sieht so das Ausweichtrikot der Weiß-Roten aus?

1 Weiß ist traditionell die Grundfarbe des VfB-Heimtrikots – doch wie steht es um das Ausweichtrikot, das sogenannte „Third“? Foto: Baumann

Am vergangenen Sonntag hat der VfB Stuttgart sein Heim- und Auswärtstrikot für die kommende Saison in der Bundesliga präsentiert. Jetzt kursieren in Netz Bilder von einem möglichen Ausweichtrikot.

Stuttgart - Es ist in der Sommerpause unter vielen Fans das Diskussionsthema schlechthin: Wie sehen die Trikots des Lieblingsvereins in der kommenden Saison aus? Zumindest mit Blick auf das Heim- respektive Auswärtstrikot hat der VfB Stuttgart dieses Geheimnis am vergangenen Sonntag gelüftet.

Lesen Sie hier: Das sind die VfB-Trikots für die kommende Saison

Offen ist weiterhin indes, in welchem Gewand die Profis des VfB Stuttgart auflaufen, wenn sie künftig in der höchsten deutschen Spielklasse das Ausweichtrikot überstreifen werden. Mittlerweile kursieren im Netz auch Bilder, die das mögliche „dritte Trikot“ beim Verein mit dem Brustring zeigen sollen.

Mit dem Grünstich würde der VfB seit längerer Zeit einen neuen Farbton in seine Kollektion einbauen. Ganz so außergewöhnlich wäre das freilich nicht – bereits in der Vergangenheit trug man am Neckar etwa violette oder goldene Ausweichtrikots.

Lesen Sie hier: So sahen die VfB-Trikots im Wandel der Zeit aus

Ob es jedoch wirklich so kommt und das kommende Ausweichtrikot des VfB Stuttgart in Grün gehalten wird, ist noch nicht bekannt. Und so heißt es für viele Anhänger des VfB Stuttgart weiterhin: Abwarten.