VfB Stuttgart: Serhou Guirassy bleibt ein Faktor – kommen Neuzugänge hinzu?

Nein, meinte Sebastian Hoeneß, er habe mit seinem besten Stürmer jüngst nicht über dessen Vertragslage, einen möglichen Wechsel oder den sicheren Verbleib gesprochen. Aber: Der Trainer des VfB Stuttgart steht mit Serhou Guirassy in Kontakt. Der weilt in der Elfenbeinküste, wo er mit Guinea am Afrika-Cup teilnimmt. Und im Austausch geht es zuvorderst um den Gesundheitszustand des Angreifers. Und so lange es ansonsten keine Themen gibt, fühlt sich Hoeneß sicher.