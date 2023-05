Platz 17 vor dem 33. Spieltag? So lief es in den vergangenen Jahren

1 2010 schaffte Hannover 96 noch den Sprung von Rang 17 auf 15 und blieb in der Bundesliga. Foto: imago/imago sportfotodienst

Es gibt bessere Ausgangslagen als Tabellenplatz 17 bei nur noch zwei ausstehenden Spielen. Hoffnungslos ist die Lage des VfB Stuttgart aber nicht – das zeigt auch ein Blick zurück.









Der Sportdirektor des VfB Stuttgart hat ja empfohlen, sich dem Blick auf die Zahlen gar nicht erst hinzugeben. „Der Blick muss jetzt nicht auf die Tabelle gehen. Sondern auf die nächsten beiden Spiele“, sagte Fabian Wohlgemuth nach dem 1:1 am vergangenen Sonntag gegen Bayer Leverkusen. Das ist verständlich – schließlich benötigt das VfB-Team trotz der prekären Lage Zuversicht für die beiden finalen Partien am Sonntag (15.30 Uhr) beim 1. FSV Mainz 05 und am darauffolgenden Samstag (15.30 Uhr) gegen 1899 Hoffenheim. Doch ganz unwesentlich ist die Lage auf dem Tableau der 18 Erstligisten auch wieder nicht.