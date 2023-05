1 Es wird eine Weile dauern, bis im Stuttgarter Stadion wieder Fußball vor großem Publikum gespielt wird. Foto: Baumann

In der Bundesliga ruht der Spielbetrieb. Und doch sind viele Fragen erst zu klären. Die wichtigste dabei, gerade für den VfB: Wie geht es nach der Pause weiter? Für die Stuttgarter steht sogar der Aufstieg auf dem Spiel.









Stuttgart - Lange haben die Bosse des deutschen Profifußballs mit sich gerungen – nun ist der Spielbetrieb in der ersten und zweiten Bundesliga mit dem Entschluss vom Freitagnachmittag unterbrochen. Vorerst für zwei Spieltage, doch die Aussetzung dürfte länger andauern. Wie geht es danach weiter? Dies ist die große Frage, um welche die 36 Clubs der ersten und zweiten Bundesliga erstmals auf ihrer gemeinsamen Tagung an diesem Montag in Frankfurt am Main ringen werden. Vorab will sich keiner mit gewagten Statements aus dem Fenster lehnen.