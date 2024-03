VfB Stuttgart: Offiziell: Anthony Rouault erhält beim VfB einen langfristigen Vertrag

28 Starker Neuzugang: Anthony Rouault hat im VfB-Trikot bisher überzeugt. In unserer Bildergalerie bilden wir den kompletten Kader des VfB ab. Foto: Baumann

Nachdem der Klassenverbleib des VfB Stuttgart feststeht, mündet das Leihgeschäft mit Anthony Rouault in eine Fest-Verpflichtung.











Er hat sich in seiner ersten Saison beim VfB Stuttgart zu einer festen Größe in der Defensive entwickelt. Nun ist klar, dass Anthony Rouault dem Tabellen-Dritten der Fußball-Bundesliga noch länger erhalten bleibt. Am Dienstagabend gab der VfB die Fest-Verpflichtung des bislang nur ausgeliehenen Franzosen bekannt. Der 22-Jährige hat in Stuttgart einen Vertrag bis 2027 unterschrieben; der VfB überweist dafür drei Millionen Euro an Rouaults bisherigen Club FC Toulouse.