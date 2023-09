16 Fordert Ruhe in den Gremien: VfB-Präsident Claus Vogt. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart kommt nicht zur Ruhe. Nun hat sich Präsident Claus Vogt zum Disput zwischen zwei Gremienmitgliedern zu Wort gemeldet.











Link kopiert



Es ist an sich nichts Ungewöhnliches, dass sich zwei Personen wegen irgendetwas in die Haare bekommen. In der Hitze des Gefechts kann der Ton da schon einmal rauer werden. Pikant wird es dann, wenn so eine Situation zwischen zwei Gremienmitgliedern des größten Vereins von Baden-Württemberg zustande kommt, noch dazu vor aller Augen und Ohren und direkt nach dem Ende einer Marathon-Mitgliederversammlung, die eigentlich zum Ziel hatte, Einigkeit zwischen allen Beteiligten zu demonstrieren.