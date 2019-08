Londoner interessiert an Santiago Ascacibar

1 Santiago Ascacibar hat bisher vier Länderspiele für Argentinien absolviert. Foto: Baumann

Laut argentinischen Medien soll es in der englischen Premier League Interesse am VfB-Mittelfeldspieler Santiago Ascacibar geben. Wie geht es also mit dem Blondschopf weiter?

Stuttgart - Laut dem argentinischen Online-Portal MDZ gibt es in der englischen Premier League Interesse an der Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspielers Santiago Ascacibar vom VfB Stuttgart. So soll West Ham United aus London den kleinen Blondschopf, der 2017 von Estudiantes de La Plata aus Buenos Aires nach Stuttgart kam, bereits mehrfach beobachtet haben. Das Ergebnis der Arbeit der Scouts: Mit seiner aggressiven Zweikampfführung und hohen Laufbereitschaft würde Ascacibar gut ins Anforderungsprofil des Zehnten der vergangenen Premier-League-Runde passen. West Ham wird vom Chilenen Manuel Pellegrini trainiert.

VfB ist nicht unter Zugzwang

Klar ist, dass Ascacibar einem Wechsel zu einem Erstligisten grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber steht. Ob es allerdings zum Transfer zu West Ham kommt? Es müsste nun schnell gehen, weil der Transfermarkt in England bereits an diesem Donnerstag, dem 8. August schließt. Zudem haben die Londoner umgerechnet bereits 76 Millionen Euro in neue Spieler investiert. Der Marktwert von Santiago Ascacibar liegt bei zwölf Millionen Euro. Und der VfB um seinen Sportdirektor Sven Mislintat hat stets klar gemacht, dass man keinen Spieler zwingend abgeben müsse. Lediglich bei einer finanziell besonders lukrativen Offerte werde man einen möglichen Transfer eines Spielers prüfen.

West Ham United müsste also ordentlich Geld auf den Tisch legen, um sich die Dienste von Santiago Ascacibar zu sichern.