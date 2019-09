32 31 Spieler des VfB Stuttgart gibt es in Fifa 20. (Symbolbild) Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

In rund zwei Wochen erscheint das neue Fifa. Wir haben vorab die Werte der VfB-Spieler für Fifa 20 zusammengestellt.

Stuttgart - Fußballfans zählen schon sehnsüchtig die Tage herunter, bis Fifa 20 endlich erscheint. In weniger als zwei Wochen, am 27. September, kommt das Spiel für PC, Xbox One, Playstation 4 und Nintendo Switch in den Handel.

Jahr für Jahr passen die Entwickler von Electronic Arts (EA) die Bewertungen der Fußballspieler an. Nicht immer sind die Profis mit ihren Werten einverstanden, zuletzt beschwerten sich beispielsweise Jadon Sancho von Borussia Dortmund und Pierre-Emerick Aubameyang von Arsenal London über ihre digitalen Nachbildungen.

Auch die VfB-Fans dürften schon gespannt sein, wie ihre Kicker bewertet wurden. Wir haben die Werte vorab von EA bekommen. Wie stark Daniel Didavi, Mario Gomez und Nicolas Gonzalez sind und was ihr stärkstes Attribut ist, sehen Sie in unserer Bildergalerie. Klicken Sie sich durch!