VfB Stuttgart in der Vesperkirche: Der VfB schenkt ein weiß-rotes Lächeln

VfB Stuttgart in der Vesperkirche

9 Am Servierstand in der Vesperkirche: Pascal Stenzel, Fabian Bredlow, Waldemar Anton (v.li.). In unserer Bildergalerie haben wir mehr Eindrücke vom Besuch des VfB zusammengefasst. Foto: Baumann

Beim jährlichen Aktionstag in der Stuttgarter Leonhardskirche zeigt der Fußball-Bundesligist seine soziale Ader.











Der Sportdirektor gab Essensmärkchen aus, die Spieler servierten Tee und vom Chef persönlich gab es Cappelletti mit Käsesoße und Gemüsesalat: Wie in jedem Jahr hat der VfB Stuttgart der Vesperkirche am Dienstag einen Besuch abgestattet und bei der Essensausgabe mit angepackt. Rund 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgten bei den Bedürftigen in der Stuttgarter Innenstadt für ein wenig weiß-rote Abwechslung.