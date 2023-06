1 Der Sportdirektor Sven Mislintat (links) hat beim VfB Stuttgart viel sagen – hier vor der Kamera des clubeigenen TV-Kanals. Foto: Baumann/Julia Rahn

Beim VfB Stuttgart geht es im Abstiegskampf nicht nur um den Zusammenhalt, sondern ebenso darum, ob der Club dem Sportdirektor bedingungslos folgen will.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Vielleicht liegt es ja schlicht an der Kessellage. Weit unten an der Mercedesstraße in Bad Cannstatt steht das Stadion. Berühmt-berüchtigt für seine Akustik, wenn der VfB Stuttgart Fußball spielt. Denn voll besetzt können die vielen Schwaben auf den Rängen ihre Lieblingsmannschaft an guten Tagen nach vorne brüllen und zu Erfolgen tragen. An weniger guten Tagen verkommt das weite Rund jedoch zur Bruddler-Ecke.