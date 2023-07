Was ist dran an Barics „Kommt Friehling, kommt VfB“?

11 Trainer Otto Baric (hinten, Mitte) redet seiner Mannschaft anno 1986 das Frühlingserwachen herbei. In unserer Bildergalerie blicken wir auf die kurze Zeit des streitbaren Coaches zurück. Foto: imago

Das Zitat des ehemaligen VfB-Trainers Otto Baric wurde vielfach überliefert. Inwiefern trifft die Aussage beim Blick auf die Statistik des VfB Stuttgart zu?









Auch wenn sich das herrliche Wetter der vergangenen Tage verabschiedet hat: der Frühling, er ist da. Die Natur erwacht, die Knospen sprießen, die Tage werden länger. Was das mit dem Sportteil zu tun hat? Die Antwort führt in die Mercedesstraße. Auch in diesem Jahr scheint sich ein Phänomen zu wiederholen, das vom früheren VfB-Trainer Otto Baric in so einfachen wie zutreffenden Worten überliefert ist: „Kommt Friehling, kommt VfB.“