VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga

1 Silas Katompa Mvumpa kann derzeit nicht an seiner Form arbeiten. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart setzt in der Rückrunde auf die Rückkehr lange fehlender Spieler. Doch schon jetzt ist klar: Die Umsetzung dieses Vorhabens wird häufiger gestört, als dem Club lieb sein kann.









Stuttgart - Viel besser hätten die Bedingungen auch in einem Trainingslager an irgendeinem Ort außerhalb von Stuttgart nicht sein können. Das Thermometer zeigte über zehn Grad Celsius, es war trocken, und die Sonne war auch herausgekommen, als sich die Profis des VfB Stuttgart am Sonntagnachmittag zur ersten Einheit des neuen Jahres trafen. Allerdings: Sorglos verlief auch dieser Tag nicht für den Fußball-Bundesligisten.