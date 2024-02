VfB Stuttgart in der Champions League: Als Cacau gegen den FC Barcelona traf

Der VfB Stuttgart empfing im Februar 2010 den FC Barcelona in der Champions League. Die Schwaben hatten die Katalanen am Rande einer Niederlage. Ein Rückblick.

Am 23. Februar 2010 absolvierte der VfB Stuttgart sein bisher letztes Heimspiel in der Champions League. Gegner im Achtelfinale war der große FC Barcelona mit den Weltstars Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic und Thierry Henry. 14 Jahre später schickt sich der VfB an, eine Saison zu spielen, die möglicherweise bald wieder solche Highlights im Stadion ermöglicht.

Doch der Februarabend 2010 war nicht nur das letzte Heimspiel des Clubs in der europäischen Königsklasse. Auch das bisher letzte Tor in diesem Wettbewerb wurde damals erzielt. Cacau traf auf Vorlage von Timo Gebhart in der 25. Minute zur viel umjubelten Führung. Am Ende reicht es es zwar nur zu einem 1:1 – doch die Partie gilt bis heute als ein absolutes Highlight unter den Fans des Clubs.

Schließlich konnte man dem großen Favoriten nicht nur Paroli bieten, man spielte die Stars gar eine Halbzeit lang völlig entfesselt an die Wand. Dass es am Ende ein Unentschieden wurde, hatte auch mit Schiedsrichter Björn Kuipers zu tun – doch dazu mehr im Spielfilm der Partie. Den gibt es in der Bilderstrecke für Sie. Viel Spaß beim Durchklicken!

Der VfB spielte mit: Lehmann – Celozzi, Tasci, Delpierre, Molinaro – Gebhart(84. Rudy), Träsch (58. Kuzmanovic), Khedira, Hleb – Pogrebnyak (64. Marica), Cacau

Trainer: Christian Gross