Versuchter sexueller Missbrauch in Stuttgart Mann wollte Achtjährige entführen

Ein 50-jähriger Mann soll versucht haben, in Stuttgart ein achtjähriges Mädchen zu entführen, um es missbrauchen zu können. Was die Fahnder in seinem Rucksack finden, als sie ihn ergreifen, lässt erschaudern. Jetzt steht der Mann vor Gericht.