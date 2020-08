1 Der VfB Stuttgart absolviert ein weiteres Testspiel gegen Arminia Bielefeld. Foto: Baumann

Im Rahmen des „Helden-Cups“ in Kufstein/Tirol absolviert der VfB Stuttgart einen weiteren Härtetest gegen DSC Arminia Bielefeld. Wir tickern die Partie live aus der Arena.

Kufstein/Stuttgart - Zum Abschluss des VfB-Trainingslagers in Kitzbühel/Tirol steht ein weiterer Härtetest auf dem Programm. Im Rahmen des „Helden-Cups“, ein an eine österreichische Charity-Aktion anknüpfendes Turnier, duelliert sich der VfB Stuttgart ab 14.30 Uhr mit Arminia Bielefeld, dem diesjährigen Zweitligameister. An diesem Mittwoch hat der VfB bereits gegen den Hamburger SV mit 3.2 gewonnen.

Das Testspiel gegen die Arminen findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, lediglich einige Journalisten sind zugelassen. Wir sind in Kufstein vor Ort und begleiten die Partie aus der Kufstein Arena mit einem Liveticker vom Spielfeldrand.