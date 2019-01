VfB Stuttgart im Trainingslager Liveblog: VfB reist mit 27 Spielern nach La Manga

Von red 03. Januar 2019 - 14:25 Uhr

Im Vorjahr beim Trainingslager in La Manga war Hannes Wolf noch Trainer des VfB. Nun, ein Jahr später, reist Wolf mit dem HSV just an dem Tag an, an dem der VfB abreist. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart bezieht vom 4. bis 12. Januar sein Trainingslager im spanischen La Manga. Wir berichten im Liveblog rund um das Geschehen.

Stuttgart - Bereits zum zweiten Mal in Folge bezieht der VfB Stuttgart in La Manga in der Winterpause Quartier, um sich auf die Bundesliga-Rückrunde vorzubereiten. Unter Markus Weinzierl wird sich der VfB nun vom 4. bis 12. Januar unter der spanischen Sonne auf die anstehenden Aufgaben vorbereiten.

• Benjamin Pavard nicht im Trainingslager dabei

• Zwei Tests gegen Utrecht und Brügge

• Neuzugang Alexander Esswein steigt ein

Wir sind mit zwei Redakteuren vor Ort und berichten täglich mit Texten, Bilderstrecken, Videos und mehr rund um das Geschehen in Spanien. Los geht es bereits am 3. Januar um 12 Uhr.