Kurz nach 17.30 Uhr sind die Würfel gefallen und es steht fest gegen wen die TSG Balingen in ihrem ersten Spiel im DFB-Pokal überhaupt antreten darf. Es ist der VfB Stuttgart geworden - was zu spontanen Freudenausbrüchen im Balinger Vereinsheim „Henkes 12. Mann“ führte.

Stabhochspringerin Sarah Vogel bescherte der TSG Balingen ein Traumlos. Der FC Bayern war zu diesem Zeitpunkt schon gezogen. Die Fans der TSG Balingen hielten den Atem an. Da wurde der Name aus der Loskugel vorgelesen: VfB Stuttgart.

Balinger Delegation freut sich

Als Ziehungsleiter im deutschen Fußballmuseum in Dortmund fungierte DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Die TSG Balingen war mit einer kleinen Delegation vor Ort. Eugen Straubinger, Roland Schmid, Fabian Kurth und Jonathan Annel fieberten vor Ort mit und dürfen sich nun auf ein Spiel der Superlative freuen, das wieder einmal einen besonderen Moment der Vereinshistorie markieren wird.

Meeting am Dienstag

Vom DFB seien zahlreiche Unterlagen eingegangen und am kommenden Dienstag nach der Auslosung werde es noch ein Meeting für die Amateur-Vereine geben, informierte Jonathan Annel, der neue Geschäfstführer der TSG Balingen. Die Entscheidung darüber, ob die Partie in der Bizerba-Arena oder an einem anderen Spielort ausgetragen werde, falle eine Woche nach der Auslosung. so Annel.

Genauer Spieltermin steht noch nicht fest

Gespielt wird die erste Runde im DFB-Pokal vom 11. bis 14. August. Eine Ausnahme bilden die Partien von Bayern München und RB Leipzig, da diese am 12. August den Supercup ausspielen. Diese zwei DFB-Pokal-Spiele finden dann erst im September statt.