So schlugen sich die Weiß-Roten zuletzt in der zweiten Runde

12 So lief es für den VfB Stuttgart zuletzt in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Foto: Pressefoto Baumann/Cathrin Müller

Der VfB Stuttgart empfängt an diesem Mittwoch den 1. FC Köln zur Zweitrunden-Partie im DFB-Pokal. Wir zeigen, wie sich die Schwaben in den vergangenen Jahren in dieser Runde geschlagen haben.















Stuttgart - Nach dem deutlichen 6:0-Erfolg bei BFC Dynamo steht der VfB Stuttgart in der zweiten Runde des DFB-Pokals – und trifft dort an diesem Mittwoch (20.45 Uhr/Liveticker) vor heimischer Kulisse auf den 1. FC Köln.

In den vergangenen Jahren scheiterte der schwäbische Traditionsverein nur zweimal an der ersten Pokalhürde – ansonsten qualifizierte man sich am Neckar regelmäßig für die zweite Runde. Doch auf welche Gegner traf der Club aus Cannstatt in dieser Phase des Wettbewerbs? Und wie gingen diese Partien aus?

In unserer Bildergalerie lassen wir die Begegnungen Revue passieren und zeigen, wie sich die Weiß-Roten in den vergangenen Jahren jeweils in der zweiten Runde des DFB-Pokals geschlagen haben. Klicken Sie sich durch!