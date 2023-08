7 Im ersten von sechs ausstehenden Spielen trifft der VfB Stuttgart am Freitag auf Borussia Dortmund. Foto: Baumann/Julia Rahn

Sechs Spieltage, fünf Teams, zwei Plätze, die alle vermeiden wollen. Was das Restprogramm über die Chancen im Kampf gegen den Abstieg aussagt.









Die einen beklagen ein Schneckenrennen – weil sich kein Team in den vergangenen Wochen konsequent aus dem Tabellenkeller herausarbeiten konnte. Die anderen begeistert der Kampf gegen den Abstieg mit Spannung pur. Sechs Spieltage stehen in der Fußball-Bundesliga noch aus, fünf Teams versuchen sich dabei noch vor dem Absturz in Liga zwei und den nervenaufreibenden Relegationsspielen zu retten.