Markus Fiedler war der Frust deutlich anzumerken, blieb in seiner Analyse aber betont sachlich: „Wir sind natürlich sehr enttäuscht über den Ausgang des Spiels. Ich hatte das Gefühl, dass wir regelrecht darum gebettelt haben, den Gegentreffer zu schlucken. Wir haben in der zweiten Halbzeit nicht mehr das investiert, was nötig gewesen wäre, um den Auswärtsdreier einzufahren“, sagte der Trainer des Fußball-Regionalligisten VfB Stuttgart II nach dem 1:3 (1:0) beim SGV Freiberg. Sein Kollege Roland Seitz war nach dem vierten Sieg seines Teams hintereinander dagegen hochzufrieden: „Wir genießen unsere Serie, sie macht uns stolz – ohne abzuheben.“

Der VfB II war vor 1050 Zuschauern im Wasenstadion – darunter der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle und Sportdirektor Fabian Wohlgemuth – durch Jordan Meyer (14.) in Führung gegangen. Der 21-Jährige half am Samstag in der Dreierkette aus, machte seine Sache gut, flog aber in der 87. Minute nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz. Zu diesem Zeitpunkt hatte der SGV das Spiel bereits gedreht. Nachdem Dejan Galjen und Babis Drakas bei einer Doppelchance (80.) das 2:0 für die U21 verpasst hatten, schlug der SGV durch Ex-VfB-Spieler Domenico Alberico (81.), Emir Kuhinja (87.) und Filimon Gerezgiher (90., Foulelfmeter/ebenfalls früher VfB) zu.

„Für uns gilt es jetzt, die Lehren zu ziehen, heute haben wir Lehrgeld bezahlt und stehen zurecht mit leeren Händen da“, sagte Fiedler, in dessen Team mit Torwart Dominik Draband nur ein Spieler über 23 Jahren in der Startelf stand und mit Alex Azevedo ein U19-Spieler sein Debüt feierte. Der 18-Jährige kam auf der linken Außenbahn zum Einsatz, da Moussa Cisse am Freitag im Testspiel gegen den FC St. Gallen (8:3) 90 Minuten am Ball war.

Die Chance nach zwei Niederlagen den Schalter wieder umzulegen, bietet sich am kommenden Samstag (14 Uhr). Dann gastiert der von Ex-VfB-Profi Danny Schwarz trainierte FC 08 Homburg im Schlienzstadion.

Aufstellung VfB II

Draband –Meyer, Chase, Reichardt (89. Nothnagel) – Hoppe, Laupheimer, Münst (89. Sonnenwald), Azevedo (61. Boakye) – Paula, Galjen, Drakas (79. Cisse).

Spielplan

Regionalliga

1. Spieltag: VfB Stuttgart II – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 2:1. 2. Spieltag: TSV Schott Mainz – VfB II 1:3. 3. Spieltag: VfB II – Bahlinger SC 3:2. 4. Spieltag: FSV Frankfurt – VfB II 1:3. 5. Spieltag: TSG Balingen – VfB II 1:2, 6. Spieltag: VfB II – FC-Astoria Walldorf 1:2. 7. Spieltag: SGV Freiberg – VfB II 3:1. 8. Spieltag: VfB II – FC 08 Homburg (Samstag, 16. September, 14 Uhr). 9. Spieltag: Kickers Offenbach – VfB II (Freitag, 22. September, 19 Uhr). 10. Spieltag: VfB II – TuS Koblenz (Samstag, 30. September, 14 Uhr). 11. Spieltag: KSV Hessen Kassel – VfB II (Dienstag, 3. Oktober, 14 Uhr). 12. Spieltag: VfB II – 1. FSV Mainz 05 II (Sonntag, 8. Oktober, 14 Uhr). 13. Spieltag: TSV Steinbach Haiger – VfB (Samstag, 14. Oktober, 14 Uhr). 14. Spieltag: VfB II – Stuttgarter Kickers (Samstag, 21. Oktober, 14 Uhr). (jüf)