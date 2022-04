13 Der VfB II hat sich die nächste Niederlage eingehandelt. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart II hat am 31. Spieltag der Regionalliga Südwest ein Lokalduell absolviert. Gegen die SG Sonnenhof Großaspach verlor das Team von Trainer Frank Fahrenhorst mit 0:1.

Fahrenhorst konnte auf Unterstützung aus dem Profikader zählen. Mateo Klimowicz und Florian Schock (beide Startelf) und Lilian Egloff standen im Kader. Dazu hatte die U 19 gleich vier Spieler abgestellt. Lukas Laupheimer und Mattis Hoppe standen in der Startformation, Raul Paula und Robin Littig nahmen auf der Bank Platz.

Die Geschichte der ersten Halbzeit ist dagegen schneller erledigt als das Aufzählen der Verstärkungen. Stuttgart zeigte sich völlig indisponiert, kam im ersten Durchgang überhaupt nicht ins Spiel. Die Gäste nutzen ihre erste und einzige Chance. Mit dem einzigen Torschuss der ersten 45 Minuten erzielte der frühere Stuttgarter David Hummel das 1:0 für die SG Großaspach (8. Minute).

Steigerung im zweiten Durchgang

Nach Wiederbeginn steigerte sich der VfB II. Die Fahrenhorst-Elf war gleich gut in der Partie und hatte durch Erkan Eyibil (47.) die Großchance zum Ausgleich. Sein Kopfball wurde allerdings von der Linie gekratzt. Die schwungvolle Phase des VfB II erwies sich allerdings als Strohfeuer. In der Schlussphase kamen die Hausherren zu keinen nennenswerten Torabschlüssen mehr. Es blieb beim 1:0 für Großaspach, in der Schlussminute sah Erkan Eyibil dann auch noch die Rote Karte. Der VfB II rutschte auf einen Relegationsplatz, Großaspach zog an den Stuttgartern vorbei.

Der VfB II spielte mit: Schock – Hoppe (Paula 79.), Weil, Nothnagel, Celebi - Michel (Eyibil 46.), Laupheimer – Kudala (Bennetts 79.), Klimowicz, Coordes(Polster 46.) – Ganaus