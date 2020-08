Was Frank Fahrenhorst zur Personalie Holger Badstuber sagt

VfB Stuttgart II in der Regionalliga

1 Frank Fahrenhorst vom VfB Stuttgart hat sich zur Personalie Holger Badstuber geäußert. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Holger Badstuber trainiert künftig beim Regionalliga-Team des VfB Stuttgart II mit. Jetzt äußert sich dessen Trainer Frank Fahrenhorst zu seinem prominenten Akteur.

Stuttgart - Es war ein Paukenschlag am Dienstagvormittag: Holger Badstuber wird nicht mit den Profis des VfB Stuttgart ins Trainingslager nach Kitzbühel reisen. Der frühere Nationalspieler soll künftig vielmehr beim VfB II trainieren, der in der kommenden Spielzeit in der Regionalliga Südwest antreten wird.

Nach Badstubers erster Übungseinheit mit der Zweitvertretung des Vereins mit dem Brustring hat sich deren Trainer Frank Fahrenhorst zum prominenten „Neuzugang“ aus den eigenen Reihen geäußert. „Holger hat am Dienstag erstmals mittrainiert“, so der 42-Jährige. „Wir haben ihn gut aufgenommen. Er hat auch mir gegenüber gesagt, dass er sich mit hundertprozentiger Einstellung bei uns einbringen wird. So kenne ich ihn auch – als absoluten Vollprofi.“

Für den Regionalliga-Aufsteiger steht an diesem Samstag (12 Uhr) auf dem VfB-Gelände ein Testspiel gegen den Bayern-Regionalligisten FV Illertissen auf dem Programm. Ob der 31-jährige Badstuber dann zum Einsatz kommt? „Ich werde mich im Laufe der Woche noch einmal mit Holger austauschen“, so Fahrenhorst. „Vom Verein gibt es keine Vorgaben. Es kann sein, dass er Spielzeit bekommt.“