1 Mo Sankoh sorgte für den Höhepunkt des Spiels. (Archivbild) Foto: Pressefoto Bauman/Volker Mueller

Der VfB Stuttgart II hat auswärts beim KSV Hessen mit 4:0 gewonnen. Damit zeigt sich auch bei der Zweitvertretung der Weiß-Roten wieder einmal, was man auch bei den Profis festhalten kann: Auswärts läuft es deutlich besser.

Kassel - Auswärts läuft es einfach besser für den VfB Stuttgart. Das gilt für die Profis von Pellegrino Matarazzo – und es gilt für die U21 von Frank Fahrenhorst. Die stehen in der Heimtabelle der Regionalliga Südwest nach dem 4:0-Auswärtssieg beim KSV Hessen auf dem zweiten Tabellenplatz. Jose Rios-Alonso, Marco Wolf, Mo Sankoh und Marco Pasalic trugen sich in die Torschützenliste ein.

Mit Routinier Holger Badstuber und Luca Mack hatte Fahrenhorst nur zwei Spieler aus dem Profikader als Verstärkung dabei, verzichtete dazu auf Stammkeeper Sebastian Hornung und den etatmäßigen Kapitän Marc Stein in der Startformation.

Für das Highlight der Partie sorgte der Jüngste: Mo Sankoh, der 17-jährige Angreifer in Reihen der Schwaben, entwischte seinem Bewacher Kevin Nennhuber, spitzelte die Kugel an Maximilian Zunker vorbei und stellte so auf das zwischenzeitliche 3:0 für die Fahrenhorst-Elf. Die Stuttgarter rangieren nun auf dem achten Rang in der Tabelle. Sie haben 32 Punkten auf dem Konto. 20 davon sammelten die Weiß-Roten auf fremden Plätzen.