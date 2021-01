9 Erik Thommy (links) und Matej Maglica: Der VfB Stuttgart II unterlag am Samstag gegen den SC Freiburg II. Foto: Pressefoto Bauman/Volker Mueller

Beim Spiel gegen den SC Freiburg II am Samstag schießt Profi Erik Thommy den VfB-Nachwuchs kurz vor der Pause in Führung. Am Ende muss sich der VfB Stuttgart II gegen eine starke Gäste-Mannschaft geschlagen geben – in letzter Minute.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart II hat sein Heimspiel in der Regionalliga Südwest gegen den SC Freiburg II in letzter Minuten mit 1:2 (1:0) verloren. Der VfB-Nachwuchs kontrollierte die Partie im Robert-Schlienz-Stadion gegen eine starke Freiburger Mannschaft teilweise und konnte so durch einen Foulelfmeter von Erik Thommy in der 42. Minute in Führung gehen. Nach der Pause gab die Mannschaft von Trainer Frank Fahrenhorst das Spiel allerdings aus der Hand.

In der 79. Minute sorgte Emilio Kehrer für den Ausgleich, in der 90. Minute gingen die Gäste aus Freiburg durch einen umstrittenen Foulelfmeter durch Nishan Burkart in Führung.

Das sagt der Trainer

„Wir haben heute gegen eine sehr gute und spielstarke Mannschaft gespielt, die zurecht da steht wo sie steht“, sagte Trainer Fahrenhorst nach der Niederlage. „Dafür haben wir es streckenweise gut gemacht und konnten unseren Plan, den wir vor dem Spiel hatten, umsetzen“, fuhr er fort.

Leider habe in bestimmten Situationen die nötige Konsequenz gefehlt, um nach der Führung nachzulegen „Dieses Ergebnis ist schwer zu akzeptieren. Wir sind noch nicht so gefestigt, wie wir uns das vielleicht wünschen.“

Am Dienstag geht es bereits weiter, wenn der VfB Stuttgart II auswärts gegen Bayern Alzenau spielt. Anpfiff ist um 19 Uhr.