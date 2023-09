Das sagt SGV-Trainer Roland Seitz zum großen Umbruch in seinem Team

1 Freibergs Coach Roland Seitz freut sich über die Erfolgsserie seines Teams. Foto: Baumann/Julia Rahn

Roland Seitz, der Trainer des SGV Freiberg, spricht vor dem Regionalligaduell mit dem VfB Stuttgart II über Denis Zagaria, die Ex-VfB-Spieler in seinem Kader und den jüngsten Höhenflug seines Teams.









Der Tabellensiebte SGV Freiberg fordert nach drei Siegen in Serie an diesem Samstag (14 Uhr/Wasenstadion) den Spitzenreiter VfB Stuttgart II. SGV-Trainer Roland Seitz äußert sich vor diesem Duell in der Fußball-Regionalliga.