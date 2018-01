VfB Stuttgart Entscheidung für Tayfun Korkut ist hoch riskant

Von Gunter Barner 29. Januar 2018 - 18:01 Uhr

Fußballlehrer Tayfun Korkut: In schwieriger Mission mit dem VfB Stuttgart Foto: dpa

Der VfB Stuttgart entscheidet sich für Tayfun Korkut als neuen Trainer. Ein hoch riskantes Spiel mit ungewissem Ausgang, urteilt StN-Autor Gunter Barner. So oder so: Der schwäbische Junge mit türkischen Wurzeln hat eine faire Chance verdient.

Stuttgart - Wer je Gelegenheit hatte, über Fußball mit ihm zu philosophieren, wird ihn mit anderen Augen sehen: Tayfun Korkut, 43, der schwäbische Junge mit den türkischen Wurzeln, verfügt über einen Fundus an Erfahrungen und Erlebnissen, die jedes Abendprogramm sprengen. Am Montag bat ihn die Trainerfindungs-Kommission des VfB Stuttgart zum Vorstellungsgespräch. Und was Korkut dem Sportvorstand Michael Reschke und Präsidenten Wolfgang Dietrich zu sagen hatte, muss sämtliche Zweifel beseitigt haben. Korkut war mit einiger Sicherheit nicht der Wunschkandidat, aber nach der Absage von Markus Weinzierl die schnellste Lösung in höchster Not.

Sehen Sie in unserem Video: Die Vorstellung von Tayfun Korkut:

Fachlich top

Kann er das? Es gibt berechtigte Zweifel. Seine Verpflichtung ist hochriskant. Sie entscheidet über Wohl und Wehe des Vereins. Und nicht nur das: Auch die Zukunft der amtlichen Weichensteller Reschke und Dietrich dürfte nicht unwesentlich davon abhängen, ob nach dem Orkan öffentlicher Kritik nun ein Tayfun für die nötige Windstille sorgt. Rein fachlich jedenfalls ist der neue Coach über jeden Zweifel erhaben. Seine Missionen als Coach in der Türkei, in Hannover, beim 1. FC Kaiserslautern und in Leverkusen waren allerdings nicht gerade von Erfolgen geprägt. Das macht ihn ganz sicher nicht zum Coach, dem die Herzen der Fans auf Anhieb zufliegen.

Korkut verdient eine faire Chance

Aber wem nützt, den Weltuntergang zu prophezeien und sich Thomas Tuchel als Trainer zu wünschen? Willkommen in der Wirklichkeit. Ob Korkuts Arbeit positive Wirkung entfaltet, wird auch davon abhängen, wie die Vereinsverantwortlichen und Fans seine Arbeit unterstützen. Die Misere beim VfB Stuttgart hat nicht der neue Trainer zu verantworten. Weshalb es nur fair wäre, die umstrittene Personalie sportlich zu nehmen. Tayfun Korkut hat eine Chance verdient. Für sich und für den VfB.