1 Stuttgarts Offensivspieler Woo-yeong Jeong Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Für Stuttgarts Offensivspieler Woo-yeong Jeong geht es mit der Nationalmannschaft Südkoreas bei den Asienspielen um eine ganze Menge: Holt er Gold, würde Jeong vom Militärdienst befreit werden.











Auch wenn der VfB Stuttgart derzeit nicht gerne auf den vom SC Freiburg gekommenen Neuzugang Woo-yeong Jeong verzichtet: Der Fußball-Bundesligist muss eigentlich darauf hoffen, dass der 23-Jährige bei den Asienspielen mit dem Team von Südkorea möglichst erfolgreich ist - und damit bis zum Ende der ersten Oktober-Woche fehlt. Denn sollte Jeong in China die Goldmedaille gewinnen, würde ihm der 20-monatige Militärdienst in seiner Heimat erlassen. Das bestätigte ein Sprecher der Schwaben am Donnerstag.