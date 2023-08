22 Thorsten Legat, hier 1997 im damaligen Gottlieb-Daimler-Stadion, spielte erst in Bochum und später bei den Weiß-Roten. In unserer Bildergalerie blicken wir auf ihn und auf weitere Akteure, die für beide Vereine aktiv waren. Foto: imago/MIS

Der VfB Stuttgart trifft am ersten Spieltag der neuen Saison auf den VfL Bochum. Beide Teams haben eine lange Bundesliga-Geschichte. Entsprechend viele Spieler haben schon das Trikot beider Clubs getragen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Das Warten der Fans hat ein Ende: An diesem Samstag startet der VfB Stuttgart mit dem Heimspiel gegen den VfL Bochum (15.30 Uhr/Liveticker) in die Bundesliga-Saison 2023/2024. Für mehrere Akteure kommt es dabei zum Aufeinandertreffen mit ihrem früheren Verein. Aufseiten der Stuttgarter hat unter anderem Atakan Karazor eine Vergangenheit bei den Bochumern, bei denen er in der Nachwuchsabteilung aktiv war.