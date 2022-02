So viele Tickets sind bislang für das Heimspiel verkauft

1 Die Fans des VfB Stuttgart hoffen auf einen Heimsieg. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart empfängt am Samstag den VfL Bochum – und darf maximal 25.000 Fans ins Stadion lassen. Das ist der Stand in puncto Kartenvorverkauf.















Stuttgart - Der VfB Stuttgart braucht an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) dringend Punkte im Kampf um den Klassenverbleib in der Fußball Bundesliga. Zum Heimspiel gegen den VfL Bochum sind maximal 25.000 Zuschauer zugelassen. Doch wie läuft der Kartenvorverkauf bei den Weiß-Roten?

Im Rahmen der obligatorischen Pressekonferenz vor der Bundesliga-Partie gegen den Aufsteiger aus dem Ruhrgebiet gab der Club aus Cannstatt hierzu nun eine Auskunft. So sind – Stand Freitag, 11 Uhr – insgesamt rund 16.500 Tickets für die so wichtige Partie des schwäbischen Traditionsvereins verkauft.

Beim VfB Stuttgart hofft man darauf, auch die übrigen Karten für die Begegnung gegen den VfL verkaufen zu können – und so eine echte Heimspiel-Atmosphäre zu kreieren. „Zuschauer können eine sehr große Rolle spielen“, so VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo. „Es liegt an uns, die Fans mitzunehmen. Die Leute wollen einen Fight sehen – und den müssen wir ihnen bieten. Ich hoffe sehr, dass sie uns nach vorne peitschen und wir nach 90 Minuten zusammen feiern können.“