11 VfB-Kapitän Waldemar Anton (Mitte) zeigte sich stellvertretend für seine Kollegen sehr zufrieden. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Nach dem 5:0 des VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum und dem damit verbundenen Sprung an die Tabellenspitze haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Am 1. Spieltag der Fußball-Bundesliga spielte der VfB Stuttgart gegen das Team des VfL Bochum. Und das in überzeugender Manier. Das 5:0 bedeutet den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.