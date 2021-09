Was Kevin Kuranyi, Vedad Ibisevic und Gregor Kobel gemeinsam haben

17 Früher TSG Hoffenheim, vergangene Saison VfB Stuttgart, jetzt Borussia Dortmund: Gregor Kobel Foto: Baumann

Es ist das Duell Nummer 22, wenn der VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/liveticker) die TSG Hoffenheim empfängt. Es gibt noch mehr Gemeinsamkeiten: zahlreiche Spieler, die schon für beide Clubs aktiv waren.















Stuttgart - Auch wenn es der eingefleischte VfB-Fan nicht gerne hören mag - zwischen den Stuttgartern und dem Bundesliga-Konkurrenten TSG 1899 Hoffenheim gibt es enge Bande. Ob es an den nur rund 100 Kilometern liegt, die zwischen Stuttgart und Hoffenheim liegen?

Wir jedenfalls haben 17 Spieler gefunden, die seit dem Aufstieg der TSG Hoffenheim in die Bundesliga im Jahr 2008 bei beiden Clubs zum Bundesliga-Kader zählten. Darunter fünf Torhüter. So mancher Name ist überraschend. Wollen Sie wissen, welche das sind, dann klicken Sie sich doch einfach durch unsere Bildergalerie.