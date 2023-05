1 Pellegrino Matarazzo trainiert die TSG Hoffenheim. Foto: dpa/Uwe Anspach

Am letzten Spieltag trifft Pellegrino Matarazzo mit der TSG Hoffenheim auf seinen Ex-Club VfB Stuttgart. Der 45-Jährige hofft auf einen Klassenverbleib des VfB – will in Stuttgart aber siegen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Pellegrino Matarazzo wünscht seinem Ex-Club VfB Stuttgart den Verbleib in der Fußball-Bundesliga, will im Gastspiel mit der TSG 1899 Hoffenheim am letzten Spieltag aber keine Punkte verschenken. „Ich wünsche mir einen Sieg der TSG und den Klassenerhalt für den VfB. Das ist nicht diplomatisch, sondern die Wahrheit, was ich spüre. Wir sind Wettkämpfer. Ich bin der Trainer der TSG. Wir fahren dorthin, um zu punkten“, sagte Matarazzo dem Pay-TV-Sender Sky vor dem pikanten Duell am Samstag.