11 Gegen Hoffenheim kommt Naouirou Ahamada zu seinem zweiten Bundesligaeinsatz Foto: Baumann

Beim 2:0 gegen die TSG Hoffenheim zeigt der 18 Jahre alte Franzose, warum er beim VfB als großes Versprechen für die Zukunft gilt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Schiedsrichter, so heißt es, haben dann ein gutes Spiel gemacht, wenn sie nicht auffallen. Nach dem 2:0-Sieg des VfB Stuttgart gegen die TSG Hoffenheim lässt sich ein solches Urteil auch auf Neuzugang Naouirou Ahamada ableiten. Der Franzose bestritt gegen die TSG erst seine zweite Partie in der Bundesliga, spielte aber wie ein alter Hase: sicher im Zweikampf, ohne Schnörkel, grundsolide.

„Er hat einen guten Job gemacht“, lobte Trainer Pellegrino Matarazzo. Ihm gefiel vor allem die Verteidigungsleistung des defensiven Mittelfeldspielers. „Er hat hinten viele Bälle festgemacht. Nur beim Abspiel hat manchmal das richtige Timing gefehlt.“ So sehr sich die Beobachter über die reife Leistung des 18-Jährigen wunderten, so selbstverständlich erschien seinem Coach die Einwechslung. Für Matarazzo spielt das Alter keine Rolle, wie er sagte. „Es ist mir egal, ob ich einen 17-Jährigen oder einen 35-Jährigen bringe. Mir geht es um die Bereitschaft. Und die war da.“

Lesen Sie auch

Hier geht es zu unserer Einzelkritik

Dennoch brauchte es erst eine Verletzung, ehe der U-19-Nationalspieler erstmals in der heimischen Arena aufspielen durfte. Kurz vor der Pause hatte es Orel Mangala erwischt. Der Dauerläufer im Mittelfeld hielt sich den rechten Oberschenkel und humpelte vom Feld, eine Diagnose blieb zunächst aus. So rückte der Franzose mit dem komplizierten Namen, den beim VfB alle nur Naoui rufen, an die Seite von Wataru Endo in die Schaltzentrale vor der Abwehr. Am Ende standen eine hundertprozentige Passquote, 47 Prozent gewonnene Zweikämpfe – und ein strahlendes Gesicht auf dem Platz.

Alles drin, kompakt aufbereitet, kostengünstig: Unser MeinVfB+ Abo

Ahamada gehört die Zukunft beim VfB – so hatte Sportdirektor Sven Mislintat den Transfer im vergangenen Sommer verkauft. Zunächst nur auf Leihbasis von Juventus Turin, kann der Aufsteiger Ahamada nach dieser Saison für 1,5 Millionen Euro fest verpflichten. Was Mislintat gewiss tun wird – schließlich scheint es nur eine Frage der Zeit, ehe Mangala nach höheren Weihen strebt. Der Belgier steht kurz vor seinem Debüt in der A-Nationalmannschaft – sofern ihm seine Verletzung keinen Strich durch die Rechnung macht.

Ahamada, der beim 2:5 in Leverkusen seine Bundesliga-Premiere feierte, könnte einmal der neue Mangala werden. Mit seinen geschmeidigen Bewegungen ähnelt er ihm schon jetzt. Einzig mit der Robustheit des Belgiers kann es der Neue noch nicht aufnehmen. Aber dafür bleibt noch Zeit.

In unserer Bildergalerie sehen Sie die besten Bilder vom Spiel. Viel Spaß beim Durchklicken!