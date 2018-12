VfB Stuttgart gegen Schalke 04 Begossene Pudel hoffen vergeblich auf das Weihnachtswunder

Von Sebastian Rose 23. Dezember 2018 - 11:33 Uhr

Der VfB Stuttgart hatte es am letzten Spieltag der Vorrunde mit dem FC Schalke 04 zu tun. Die Vertikalpass-Blogger wagen den etwas anderen Rückblick auf die Heimniederlage.





15 Bilder ansehen

Stuttgart - Das letzte (Heim)spiel der Hinrunde. Gegen einen verunsicherten Gegner, der zwar im Achtelfinale der Champions League steht, aber in der Liga genauso orientierungslos herumtaumelt wie der VfB. Eigentlich eine machbare Aufgabe, dachte man zumindest im Vorfeld. Das Motto also: Wir packen Schalke?

Naja, der VfB fing vor wieder etwas besser gefüllten Rängen zwar ganz gut gut an. Aber bereits nach der ersten Schalker Chance stand es mal wieder 0:1.

Damit wir uns nicht falsch verstehen: Das Team von Domenico Tedesco war nicht wirklich gut. Aber der VfB Stuttgart war noch weniger gut. Und so ging es mit ein wenig Resthoffnung in die Halbzeit. Und tatsächlich: Gleich in der 48. Minute legte Schalkes Keeper Fährmann wunderbar für Nicolas Gonzalez auf, der aus 17 Meter den Ball nur noch ins leere Tor schießen musste. Und er traf! Den Pfosten. Hier die Reaktion der VfB-Fans:

In der 70. Minuten traf mal wieder Mario Gomez. Aber leider in das eigene Tor. Zugegebenermaßen konnte er nichts dafür, den Sané hatte ihn nach einer Ecke aus kürzester Entfernung angeköpft. Aber das änderte nichts am 0:2. Die Vorentscheidung.

Doch nur sechs Minuten später geschah das Unfassbare: Nicolas Gonzalez erzielte einen Treffer! Den ersten nach unzähligen unglücklichen Versuchen. Das Wunder der Weihnacht? Dem jungen und eifrigen Argentinier ist es jedenfalls zu gönnen. Und: ging da vielleicht sogar noch was?

Nein, denn auf den VfB Stuttgart der Hinrunde 2018/2019 ist Verlass. Nur wenige Minuten später erzielte Schalke 04 das 3:1 und die Partie war endgültig erledigt. Passend zur bedröppelten Stimmung hatte auch der großen Regen eingesetzt. Und so gingen die VfB-Fans nicht nur sprichwörtlich wie begossene Pudel nach Hause.

Wir vom Vertikalpass wünschen allen Lesern ein frohes Weihnachtsfest und eine entspannte Winterpause. Die haben wir uns auch bitter verdient!

Mit unserer Serie „VertikalGIF“ wagen wir auch in dieser Saison den etwas anderen Rückblick auf das aktuelle VfB-Spiel. Zusammengestellt wird die Serie von den Bloggern von www.vertikalpass.de.