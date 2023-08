1 Sebastian Hoeneß weiß, welche Unterstützung von den Stuttgarter Fans ausgeht. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Der VfB Stuttgart empfängt an diesem Samstag den SC Freiburg am 3. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Trainer Sebastien Hoeneß freut sich über mehr Optionen und den Faktor, den die VfB-Fans darstellen.









Es ist angerichtet in Bad Cannstatt. Wenn der VfB Stuttgart an diesem Samstag (15.30 Uhr, Liveticker) den SC Freiburg empfängt, dann kann sich Trainer Hoeneß nicht nur auf ein volles Haus verlassen („Die Fans sind ein krasser Faktor“), sondern auch über neue Optionen freuen. Enzo Millot ist wieder fit und wie Neuzugang Angelo Stiller eine Option für die Startelf. Insbesondere mit Stiller ist zu rechnen. „Er ist in der Lage, aufgrund seiner technischen und taktischen Fähigkeiten, einem Spiel einen gewissen Rhythmus zu geben“, sagt Hoeneß.