VfB Stuttgart gegen Real Sociedad San Sebastian Liveticker: Gentner und Co. wollen nachlegen

Von red 11. August 2018 - 18:06 Uhr

Der VfB Stuttgart absolviert in Weinstadt seine Generalprobe für den Pflichtspielbetrieb gegen Real Sociedad San Sebastian. Wir tickern die Partie live.





Weinstadt - Es ist der letzte Test des VfB Stuttgart vor dem Pflichtspielstart im DFB-Pokal bei Hansa Rostock – und doch auch ein bisschen mehr. Denn es ist die letzte Chance für die Spieler, sich bei Trainer Tayfun Korkut für einen Stammplatz zu empfehlen und für ihn selbst das Wiedersehen mit der alten Liebe.

Schließlich absolvierte Korkut 78 Spiele für „Erreala“, wie die Basken im lokalen Dialekt genannt werden. Zudem startete der ehemalige Mittelfeldspieler dort seine Trainerkarriere, machte in der Jugendabteilung seine Trainerscheine, ehe es ihn erst wieder nach Deutschland und dann zum VfB zog. Los geht es in Weinstadt-Benzach am Samstag um 17 Uhr. Wir begleiten die Partie mit einem Liveticker.