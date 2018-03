VfB Stuttgart gegen RB Leipzig Nur einer ragt heraus

Von red/dip 11. März 2018 - 17:48 Uhr

Der VfB Stuttgart bleibt auch gegen RB Leipzig ungeschlagen. Beim 0:0 kann sich das Team wieder auf eine stabile Defensive verlassen. Unsere Einzelkritik.





Stuttgart - Der VfB Stuttgart bleibt auch im sechsten Spiel unter Trainer Tayfun Korkut ungeschlagen. Beim 0:0 gegen RB Leipzig kann sich das Team wieder auf eine stabile Defensive verlassen. Die Fans scheinen zufrieden – am Ende des Spiels gibt es lauten Applaus und die Mannschaft wird in der Cannstatter Kurve gefeiert. Das sieht man selten bei einem Unentschieden.

In unserer Bildergalerie gibt es die Noten für die VfB-Spieler in unserer Einzelkritik. Heraus ragt in dieser Partie aber lediglich ein Spieler. Klicken Sie sich durch.